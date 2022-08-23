Томское издательство представило открытки-путеводители по районам города

23 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Первый комплект открыток из серии «Томские районы» вышел в издательстве «Макушин Медиа». В нем представлены четыре открытки-путеводителя «Воскресенская гора», «Татарская слобода», «Елань» и «Университетская миля».

«Каждый город состоит из историй, фактов, имен и названий, накопившихся за четыреста с лишним лет. Томск — не исключение. Серия открыток „Томские районы“ поможет разобраться в карте важных мест», — говорится в аннотации к проекту.

На каждой открытке читатели найдут мини-карту района со списком достопримечательностей и небольшим рассказом о том, что это за место. Иллюстратором серии выступил художник издательства Константин Попов, известный по книгам «Городское путешествие. Томск» и «Путешествие по Елани». Дизайном занималась Елена Санникова.

«Пока печатался этот тираж, пробную партию „Томских районов“ в августе мы практически распродали. Сейчас готовим специальную упаковку для первого набора, это будет классическая „открыточная“ суперобложка. Нашему издательству хотелось бы развивать этот проект и дальше. Новые выпуски серии запланированы на осень, работа над ними начнется уже в сентябре, — рассказывает главный редактор издательства Елена Фаткулина. — Кроме того, мы готовим к выпуску еще одну серию открыток в рамках проекта „Городское путешествие“ — с томскими памятниками архитектуры».

Приобрести открытки можно будет в магазине издательства на маркетплейсе Ozon и в магазинах-партнерах: арт-пространстве «Залиша», Tommy gifts, Центре иммерсивного искусства «Особняк», независимом книжном «Догма 80» и др.

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