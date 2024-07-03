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Начальником департамента тарифного регулирования Томской области назначена Оксана Касьянова

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Сегодня, 3 июля, приступила к работе новый начальник департамента тарифного регулирования Томской области Оксана Касьянова. Ранее она руководила направлением обучения в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда» Регионального центра компетенций Союза «Торгово-промышленная палата Томской области».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Оксана Касьянова родилась в селе Каргасок Томской области, окончила Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации (сейчас это Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск), затем работала в организациях промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и энергокомплекса.

За время работы в департаменте тарифного регулирования Томской области, с 2008 по 2021 год, прошла путь от ведущего специалиста экспертного отдела до заместителя начальника департамента.

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