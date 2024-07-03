Жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за аварии

3 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 3 июля, в Томске жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за работ по ликвидации аварии на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается, что подача ресурса будет возобновлена сегодня после 23.00. До тех пор без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

пер. Батенькова, 7;

ул. Белинского, 11;

ул. Гагарина, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42, 44, 44/1, 46, 50, 52, 56;

пер. Затеевский, 5 стр. 1;

ул. Крылова, 3, 3а, 4, 6, 6а, 9, 11, 11/1, 12, 12 стр3, 12/1, 12а, 13, 14, 16, 16а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 25/1, 25/2, 26а, 27;

пр. Ленина, 40, 42, 42стр.6, 42/2, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 73, 75, 77а, 79, 81/1, 83, 85, 85а;

ул. Никитина, 5б, 7;

пл. Новособорная, 1 стр. 3, 2, 2а;

пер. Орловский, 2, 3, 3 корпус 1, 5, 5 стр. 1, 7, 8, 11, 13, 17;

пер. Плеханова, 5,14, 14/1, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Советская, 2, 14, 16, 43а;

пер. Типографский, 2;

пр. Фрунзе, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14/1, 14а;

пер. Шумихинский, 18, 22, 24, 26, 32;

пер. Юрточный, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22.

Томичей, попавших в зону отключения, просят держать краны закрытыми во избежание затопления жилых помещений.

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