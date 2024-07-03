18+
18+
РЕКЛАМА

Жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за аварии

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды интересные новости Томска график когда дадут воду Жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за аварии

Сегодня, 3 июля, в Томске жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за работ по ликвидации аварии на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается, что подача ресурса будет возобновлена сегодня после 23.00. До тех пор без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

Томичей, попавших в зону отключения, просят держать краны закрытыми во избежание затопления жилых помещений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Четыре дерева и одна ветка упали в Томске во время вчерашней грозы

26 июня 2024
Томские новости

Томский аэропорт «Богашево» рассчитывает ввести новый терминал в середине августа — власти

17 июня 2024
Томские новости

Пять новых трамваев вышли на линию в Томске

18 июня 2024
Томские новости

В Томской области к 2041 году могут построить АЭС на 2,5 ГВт

5 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Самозвучащие конструкции»

16 июня 2024
Томские новости

ФК «Томь» погасит 68 млн руб. долга по налогам в ближайшее время — учредитель

11 июня 2024
Томские новости

Велосипед и электросамокат столкнулись в Томске

8 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают на уличный спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде»

2 июля 2024
Томские новости

Команда «Томскнефти» — серебряный призёр Городского молодёжного турнира Стрежевого

27 июня 2024