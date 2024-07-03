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В Томске перекроют три полосы на пр. Мира

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Завтра вечером, 4 июля, в Томске временно перекроют движение по трем полосам пр. Мира по направлению от ул. Ф. Мюнниха к ул. Смирнова, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что ограничение будет действовать с 20.00 четверга, 4 июля, до 24.00 воскресенья, 7 июля. В этом время специалисты АО «Томск РТС» проведут капремонт сетей.

На время проведения работ также будет изменена схема движения некоторых маршрутов троллейбусов.

Так, троллейбус №6 будет следовать по схеме: (Троллейбусное депо) пр. Фрунзе — пр. Ленина — пл. Ленина — пр. Ленина — ул. Дальне-Ключевская — пр. Мира — ул. 79 Гвардейской Дивизии — (ул. Говорова).

Троллейбус №5 приостановит своё движение.

Автобусы будут двигаться по суженной проезжей части, автомобильный транспорт — в соответствии с временными знаками, установленными на участке.

Томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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