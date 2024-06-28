«Ростелеком» оцифровал еще одну томскую многоэтажку

28 июня 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» установил комплекс услуг экосистемы «Ключ» в томской новостройке, расположенной по адресу: переулок Заозерный, 30. Возможность пользоваться умными цифровыми сервисами для дома появилась у 85 семей.

«“Ростелеком» установил на нашем объекте 37 камер, чтобы под видеонаблюдением был каждый этаж, дворовая территория и стоянка автомобилей. На подъезды мы установили умные домофоны, смонтировали систему контроля учета доступа на входы в комнаты для ухода за животными, подвал, паркинг и нежилые помещения. Современное инженерно-техническое оснащение жилого комплекса для нас является обязательным», — пояснил руководитель отдела продаж ООО «СЗ «Риэлт-Том» Юрий Гуткевич.

Цифровая платформа «Ключ» — это набор сервисов, которыми абоненты управляют дистанционно с помощью мобильного приложения. Кроме выбранных застройщиком услуг, пользователь может дополнительно подключить «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики».

«Многие сталкивались с тем, что кто-то звонит в домофон и просит открыть дверь под предлогом забытых ключей или от лица обслуживающих здание организаций. Иногда итогом таких просьб является загрязнение подъезда или квартирные кражи. Мы предлагаем решение „Ключ“, которое повысит уровень безопасности в жилище», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

«Ростелеком» предлагает своим клиентам большой выбор видеооборудования с широким углом обзора и разрешением Full HD, камеры оснащены инфракрасной подсветкой для съемки в темное время суток. Записи могут храниться на серверах провайдера до 60 дней.

«Конкуренция на рынке недвижимости высокая и покупатель обращает внимание на расположение объекта, оснащение придомовой территории и цифровую инфраструктуру. Мы заводим оптоволокно в каждую квартиру и уже на базе него подключаем смарт-сервисы, которые создают комфорт для жителей», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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