Банк «Уралсиб» и Альфа-банк намерены взыскать 373 млн рублей с томского областного ДРСУ

5 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Банк «Уралсиб» и Альфа-банк обратились в Арбитражный суд Томской области с заявлениями о взыскании с ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» суммарно 373,4 млн рублей.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, банк «Уралсиб» подал два заявления о взыскании с областного ДРСУ 111,6 млн рублей и 9,2 млн рублей соответственно. Оба заявления были поданы 4 декабря и пока не приняты судом к производству.

Альфа-банк обратился в суд с заявлением о взыскании 252,6 млн рублей. Суд заявление принял и назначил собеседование со сторонами на 12 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что банк «Уралсиб» инициировал банкротство областного ДРСУ в начале сентября. Исковые требования составляли 129,9 млн рублей. В ноябре производство по делу было прекращено.

Сообщалось также, что в начале ноября областное ДРСУ уведомило кредиторов о намерении подать в Арбитражный суд Томской области заявление о собственном банкротстве. Кредиторами предприятия значились ООО «Новимед» (Грозный), а также томские ООО «Транслидер», ООО «Торговая компания» и ЗАО «Сибирский центр логистики» (СЦЛ). Позднее уже СЦЛ уведомил о намерении инициировать банкротство ДРСУ.

В конце июля этого года банкротство ДРСУ также инициировал грузоперевозчик ООО «Сибирьавто» (Томская область), исковые требования составляли 500 тыс. рублей. Однако позднее истец отказался от требований из-за оплаты долга.

ГУП Томской области «Областное ДРСУ» зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка ДРСУ снизилась на 19,6% по сравнению с показателем 2022 года и составила 3 млрд рублей, чистый убыток вырос на 8% — до 283,3 млн рублей.

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