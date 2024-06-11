Один из мобильных операторов расширил покрытие 4G в Томске

11 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

МТС расширил покрытие 4G в черте Томска за счет перевода базовых станций 2G (GSM 900) в стандарт LTE.

Как уточняют в пресс-службе оператора, работы проводились во всех районах города. Были модернизированы более 40 базовых станций, работающих в диапазоне 900 МГц. На этой частоте радиосигнал лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние.

В итоге качество сети улучшилось внутри жилых кварталов, на территории медицинских и образовательных учреждений, спортивных и торгово-развлекательных комплексов, а также вблизи промышленных объектов. Связь стала доступнее в подвальных помещениях и на цокольных этажах.

— Мы завершили первую часть работ по рефармингу в диапазоне 900 МГц на территории Томска, а вскоре переведем в LTE и другие базовые станции, — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев. — Такое решение позволяет существенно расширить зону покрытия и в первую очередь направлено на улучшение передачи данных в труднодоступных с точки зрения покрытия помещениях, например, домах с толстыми наружными стенами или подвальных помещениях. За счет более эффективного управления частотным спектром мы можем значительно улучшать качество связи, при этом с минимальными затратами и в короткий срок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».