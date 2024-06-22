Окно в прошлое. Как крупный бизнес включается в проекты по сохранению исторической памяти

22 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибагро

Существует расхожее мнение, что сегодня дети и подростки мало знают об истории своей страны, региона. А без этого трудно формировать собственную идентичность и ощущать себя частью общности, нации.

Известный историк-популяризатор Алексей Исаев отмечает — историческая память является основой для национальной идентичности не только в России. Исторические журналы, музейная работа, новые иммерсивные форматы, интерактивные выставки и фестивали помогают с популяризацией наследия и с патриотическим воспитанием во многих странах.

В России важное место в теме патриотки занимает Великая Отечественная война. Однако те события все дальше по времени от молодого поколения — оно практически не застало свидетелей тех страшных лет и все реже слышит их истории из первых уст.

— Постепенно уходит, к сожалению, поколение ветеранов — людей, которые сами воевали и могли передать память о войне непосредственно, что называется семейной памятью. Удастся ли сохранить память о Великой Отечественной войне для молодежи, для детей, тех, кто будет уже её изучать по книгам и учебникам, когда живых свидетелей уже не останется? Не превратится ли она в восприятии потомков просто в одно из многих событий истории, ведь была и Первая Мировая война, и война с Наполеоном… отмечает Алексей Исаев. — Но память о каких-то событиях сохранится безотносительно того, живы ли их участники. Она просто перейдёт в новое качество. Давайте посмотрим на Великобританию. Сколько там снято фильмов про атаку британской Легкой бригады в Крымскую войну. Прошло уже почти 200 лет с тех времен, но, тем не менее, про это снимали фильм в 1930-е, сейчас есть современный цветной фильм. Метал-группа Iron Maiden поет про русские пушки под Балаклавой. Историческая память об этих событиях сохраняется. Точно также и какие-то события Великой Отечественной войны, такие, как, например, оборона Брестской крепости, абсолютно бесспорны.

Тему патриотического воспитания поддерживает практически каждое крупное предприятие в стране. Большинство проектов, связанных с ней, реализуется в преддверии или в рамках празднования Дня Победы. Но есть инициативы, которые со временем развиваются и становятся доброй традицией. Самые действенные из них те, что включают в себя как раз иммерсивную составляющую, позволяют участникам буквально прикоснуться к истории.

Среди комплексных проектов можно выделить, например, «Поезд Победы», к созданию которого приложили немало усилий Российские железные дороги. Этот уникальный передвижной музей размещен в специальном составе из восьми тематических и четырех технических вагонов. Они и стали пространством для иммерсивной выставки, основанной на «эффекте присутствия». Каждый год этот поезд курсирует по всей стране, давая возможность людям прикоснуться к истории.

«Поезд Победы» и фрагменты его экспозиций Фото: из группы «Поезд Победы» ВКонтакте

Часто исторические артефакты одним своим видом рассказывают куда больше историй, чем можно уместить в табличку с их описанием. За каждой пуговицей, пряжкой от ремня или гимнастеркой может стоять история трагедии или удивительного спасения. В прошлом тяжелого штурмового танка — отчаянная битва его экипажа за Ленинград, ржавой артиллерийской установки — путь на Берлин. А что, если эта техника будет восстановлена и собрана в большом количестве в одном месте? Получится «Оружие Победы» — уникальный проект, направленный на патриотическое воспитание.

Его инициатором стала компания «Сибагро». Работа над проектом ведется системно на протяжении уже шести лет. Технику снимают с вооружения, орудия охолащивают, а после восстанавливают. В итоге танки и гаубицы становятся массогабаритными экспонатами, сохраняя эффект присутствия для зрителей, но уже не представляя реальной опасности.

Макет «Катюши» Фото: Сибагро

— В свое время я завидовал Кузбассу, Кемерово, Севастополю с их площадками боевой техники: они непременно вызывают интерес у местных жителей и гостей из других регионов. В 2005–2006 году планировалось сделать что-то подобное у нас. То, что в Томске появились такие люди, которые готовы этим заниматься, а именно — руководитель «Сибагро» Андрей Тютюшев, конечно, здорово, — отметил военный эксперт, участник поискового движения и консультант проекта «Оружие Победы» Константин Чернов. — Томское «Оружие Победы» по сравнению с площадками из других городов Сибири выглядит очень достойно. К сожалению, выставка не функционирует постоянно. Там можно было бы проводить уроки для школьников, рассказывающие про Великую Отечественную войну, это будет намного интереснее, чем учить историю по одним только учебникам. Интерес появляется к технике, и техника сама подогревает интерес к теме, тем самым донося до нас, и до новых поколений эхо той страшной войны.

Один из оригинальных штурмовых танков КВ-2, представленный на «Оружии Победы», провел десятки лет в болоте, пока его не вернули к жизни. У машины были сломаны и пробиты корпус и ходовая часть, башня находилась в другом месте. На восстановление КВ-2 ушло несколько лет.

Всего таких КВ-2 было выпущено 204 единицы. Полностью целый остался в Центральном музее Вооруженных Сил РФ. Второй находится в городе Пышма Свердловской области — он был собран из двух танков (в Верхней Пышме находится крупнейший выставочный комплекс военной и автомобильной техники в России, открытый УГМК — прим. авт.). Корпус от одного, башня от другого. Третий КВ-2, представленный в экспозиции «Оружие Победы» в Томске, также собран из двух машин и оригинальных запчастей от КВ, которые были на складах. В годы войны неоднократно так делали — ставили на уцелевший корпус башню от танка с уничтоженным корпусом и наоборот.

На одной из экскурсий Фото: Сибагро

Экспозиция в Томске включает два легендарных танка Т-34, а также самоходное орудие СУ-100. Оно принимало участие в самых горячих боях во время освобождения Польши и Чехословакии, а затем дошло и до Берлина. Каждый из экспонатов «Оружия Победы» ежегодно принимает участие в параде к 9 Мая, где своим ходом проезжает по центральному проспекту Томска в составе праздничной колонны.

С каждым годом проект расширяется: не только за счет роста количества образцов боевой техники, но и появления новых интерактивных активностей. Их наличие — одна из ключевых особенностей проекта «Оружие Победы». Во время экскурсий, которые проводят специально подготовленные экскурсоводы в форме советских солдат времен Великой Отечественной, каждый может прикоснуться к шершавой броне танка, заглянуть в его дуло, залезть на борт, посидеть на месте наводчика зенитной установки. В этом году желающие могли попробовать сдвинуть трехтонную гаубицу с помощью каната — с этой непростой задачей во время войны регулярно сталкивались солдаты. Так посетители экскурсии чуть больше понимают, через что приходилось проходить защитникам Родины.

На одной из экскурсий Фото: Сибагро

Проект пользовался невероятной популярностью у томичей и гостей города. За 10 дней работы площадку посетили 50 тыс. человек. Экспозиция, развернутая в канун 9 Мая, имела большое значение для Томска. Она позволила школьникам, студентам и представителям взрослого поколения прикоснуться к реальной истории.

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