На днях томичей ждут грозы и ливни

24 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 25–27 июня, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, возможен град, порывы ветра при грозе 15-18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры предосторожности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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