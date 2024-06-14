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Томичей приглашают послушать «Самозвучащие конструкции»

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Уличный спектакль «Самозвучащие конструкции» представят томичам во дворе Дома искусств 23 и 26 июня. Гостей ожидает погружение в «музыкально-пластический мир мифов и сказок».

Как сообщают организаторы в группе «ВКонтакте», через мелодии и танец томичи прикоснутся к алтайским легендам: услышат голоса рек Бии и Катуни, рык семиглавого чудища Дельбегена и звуки волшебного камня погоды под названием «Дьяда Таш».

Музыку к постановке написала Елизавета Згирская, также известная своим музыкальным проектом про деревянные дома Томска из списка-701. За движение отвечают хореографы Полина Вязовая и Анастасия Дородных.

Показы пройдут 23 и 26 июня в дворике Дома искусств на ул. Шишкова, 10. Приобрести билеты можно на кассе учреждения или по ссылке.

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