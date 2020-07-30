Студентка Московской консерватории запустила музыкальный проект о деревянных домах Томска

30 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Згирская

Композитор, студентка Московской консерватории Елизавета Згирская запустила музыкальный проект про деревянные дома Томска из списка-701.

«Последние годы я живу и учусь в Москве, но всё ещё часто приезжаю в Томск. В ноябре прошлого года я вдруг прилетела сюда незапланированно, внезапно решив сюрпризом появиться на свадьбе подруги. В тот период я как раз искала своё место в музыке, в искусстве, думала о том, могу ли я привнести что-то своё в сферу профессиональной музыки, которая уже тысячелетие прекрасно справляется без меня. И вот в тот ноябрь я стою в Томске, вокруг меня свадебная суматоха, а я смотрю на деревянный дом. И чувствую, что вот она — моя страсть. Есть много композиторов, и много любителей старинной архитектуры, но именно я могу соединить это, рассказать по-новому о знакомых домах, — рассказала Елизавета Згирская. — На следующий день я вернулась к тому дому и стала думать: что в нём меня так зацепило? И поняла, что он своей формой похож на баян. Дом-баян; дом разбаянило. Тут мне открылось, что деревянный дом — это очень пластичный инструмент для творчества: он может быть не просто впечатлением, на основе которого можно написать пьесу, он сам может быть формой пьесой, арт-объектом, концертным залом, инструментом, площадкой и декорацией для перформанса».

Из этих размышлений родился принцип проекта: каждый дом уникальный, поэтому и форма, в которой рассказывается о нем, должна быть уникальной. Единственное, что остается неизменным — все серии проекта так или иначе связаны со звуком.



«В первой серии дома из усадьбы Акулова были инструментом: я с помощью контактных микрофонов, которые снимаются звук прямо с поверхности, я буквально считывала звуки, которые они могут издавать, как с ударного инструмента. Во втором проекте дома с мезонином были лирическими героями стихотворения: я взяла пронзительные стихи поэтессы Нины Искренко, которые, конечно, изначально не о домах, но стали ими. В этом проекте моим соавтором был томский художник Николай Исаев. Он переложил историю из стихотворения в рисунок. Третий проект был в жанре полевых записей: я записывала звуковую атмосферу двух домов на Савиных: заброшенного и реставрируемого по программе „Дом за рубль“. Четвёртый проект — это перформанс, акт молчания от музыкантов в память о доме на Советской», — объясняет Елизавета Згирская.



Сейчас проект находится на начальном этапе и его можно назвать авторским.

«Я сама всё придумываю, и в первую очередь это нужно мне. Первый проект я полностью делала в одиночестве: стояла в сугробах одновременно с камерой, рекордером, микрофонами и набором самодельных инструментов и записывала. Второй проект мы делали в соавторстве с художником Николаем Исаевым, а также с пятьюдесятью людьми, которые записали стихотворение. В Акте молчания участвовали семь томских музыкантов. В следующем эпизоде, который я буду делать в течение августа, мне понадобится баянист. Это будет проект про тот самый первый дом, похожий на баян, с которого всё и началось», — рассказывает Елизавета Згирская.

Автор проекта ставит перед собой цели трех уровней. Первая — просто заниматься искусством, и в данном случае сам акт творчества позволяет назвать проект состоявшимся. Вторая цель — привлечь внимание к проблеме деревянных домов новым способом.

«Здесь у меня даже есть романтическая идея: мой проект может дать дополнительную защиту домам. Теперь это не только старинный дом, не только фоновая среда, но и дом, про который есть какое-то произведение искусства. Это может быть аргументом в его защиту. Наивно, но мне жутко импонирует эта мысль», — объяснила Елизавет Згирская, отметив, что третья цель — убедить кого-нибудь взять дом на восстановление.

Сейчас видео проекта публикуются на Youtube, но иногда он выходит и в город.

«Я хочу, чтобы проект был везде: в сети, на улицах города, в помещениях, „выезжал“ в другие города, стал живым существом со всеми возможностями представления себя в мире. Первый шаг к этому — наш перформанс с музыкантами для четвёртого серии. Мы два часа в молчании стояли перед домом, чтили его память, как на традиционной минуте молчания, и это было именно офлайн-событие: за нами наблюдали прохожие и пассажиры трамвая, гуляющие дети. На два часа проект стал частью города. В дальнейшем я хочу развивать эту мысль. Есть идеи для офлайн-проектов в Музее деревянного зодчества и в Профессорской квартире, а самую первую серию, с домами-инструментами я планирую немного переформатировать и сделать из неё экспозицию в одном из пространств современного искусства в Москве», — отмечает Елизавета Згирская.

Пока автор проекта остановилась на списке-701, но в будущем не исключает появление разного рода подпроектов, посвященных историческим домам вне этого списка.

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