Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства

26 июня 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс проводился 13-й раз.

Стратегическим партнером проекта традиционно выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнерами спецноминаций стали: АО «РТКомм.РУ» (федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ») и Альянс по защите детей в цифровой среде.

В церемонии награждения в Москве приняли участие около 70 представителей масс-медиа из различных регионов России. Программа пребывания в столице включала ряд встреч, экскурсий, тестов и мастер-классов. Журналисты и блогеры обсудили тренды, драйверы и вызовы в развитии искусственного интеллекта (ИИ) с ключевыми спикерами «Ростелекома»: старшим вице-президентом по информационным технологиям Дарием Халитовым и вице-президентом — директором по искусственному интеллекту и управлению данными компании Сергеем Носовым. Для участников конкурса был организован мастер-класс по работе с ИИ, в ходе которого при помощи нейросетей журналисты написали новостной сюжет о проходящем мероприятии, сгенерировали аватары виртуального корреспондента для озвучки текста, а также совместили звуковую и видеодорожки.

«Сегодня мы вместе строим мост к более умному и технологичному завтра, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. СМИ играют важную роль в этом процессе, освещая новые технологии и поддерживая диалог о будущем общества. Благодаря работе журналистов мы можем лучше понимать и осознавать те изменения, которые происходят в нашей стране и мире, и быть в курсе последних новостей, трендов и достижений в области науки и технологий», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

В ходе творческой встречи с писателем-фантастом Вадимом Пановым «Образы будущего в литературе и реальности: киберпанк и кибермир», журналисты попытались ответить на вопросы, как четвертая промышленная революция превратит Homo Sapiens в Homo Servus и может ли утопия быть безумной.

Вернувшись из виртуальной реальности и кибермиров в технологическую действительность, участники посетили Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где прошли психологический тренинг, провели теоретическое занятие на тренажере «Выход-2», протестировали сурдокамеру и вестибулярный стенд. Журналисты и блогеры побывали в залах космического корабля «Союз», российского сегмента МКС и гидролаборатории, а также зашли внутрь модуля орбитальной станции «МИР».

На конкурс было подано около 1,6 тыс. работ от 1,1 тыс. журналистов из многих регионов страны. Большинство заявок на участие поступило из Южного (334), Приволжского (331) и Центрального федеральных округов (318).

Наибольшее количество работ представлено в номинациях «Интернет-СМИ» (592 материала), «Телевидение и видеоконтент в СМИ» (289 сюжетов) и «Печатная пресса» (222 статьи). В номинации «Социальные медиа» — 101 публикация, «Радио и подкасты» — 84 сюжета. В спецноминации «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы», партнером которой выступила Минцифра России, заявлена 161 работа. В спецноминацию «Спутники для людей» от «РТКОММ» поступило 70 материалов, в спецноминации «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — 72 материала.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Победителями федерального этапа конкурса стали:

В номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Станислав Шахов, информационное агентство «Башинформ» (Республика Башкортостан), Краткий разговорник современного кибермошенника;

2 место — Анастасия Хмезюк, литературный интернет-журнал «Подтекст» (Томская область), Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями;

3 место — Ирина Яровикова, издание «Ведомости Северо-Запад» (Санкт-Петербург), Петербург повышает IQ с помощью цифры.

В номинация «Печатная пресса»:

1 место — Александра Михова, издание «Аргументы и факты Мурманск» (Мурманская область), Раскрылись по цифровым следам;

2 место — Анастасия Прибутковская, газета «Новое дело» (Нижегородская область), Пара из будущего;

3 место — Сергей Губарев, газета «Светлый путь» (Тюменская область), Виртуальное пространство и реальные дела.

В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1 место — Татьяна Ивлева, телеканал «Новое телевидение Кубани» (Краснодарский край), Край аграрный. Цифровое поле;

2 место — Эльвира Ефимова, телеканал «Енисей» (Красноярский край), Летающий агроном над цифровыми полями;

3 место — Анжела Неменко, телеканал «41 Регион» (Камчатский край), Передача биометрии в ЕБС: что происходит?

В номинации «Радио и подкасты»:

1 место — Константин Мягчилов, ГТРК «Марий Эл» (Республика Марий Эл), Культура в деталях — Цифровая душа искусства;

2 место — Ольга Кадникова, ГТРК «Кузбасс» (Кемеровская область), Как незрячие освоили смартфон?

3 место — Александр Шраменко, группа компаний «Медиа Траст» (Тульская область), Большой Hi-Tech.

В номинации «Социальные медиа»:

1 место — Александра Савелькина, блог «Дзен». Канал «Папа, не горюй» (Брянская область), Вовка в ТрИИдевятом царстве;

2 место — Вера Волошинова, блог «Живой Ростов» (Ростовская область), Мне голос был;

3 место — Андрей Федоров, блог «Едем в Чувашию» (Республика Чувашия), Можно ли спутать речь чувашского чиновника и генерацию нейросети.

Призерами в специальных номинациях признаны:

«Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — Сергей Бурлаку, краевая государственная газета «Наш Красноярский край», Под «Астрой» всё будет работать!

«Спутники для людей» от «РТКОММ» — Марина Прокопьева, интернет-журнал Хабаровска «ХабИнфо», Космические спутники для детей настоящего и будущего;

«Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — Нина Новикова, журнал «Радуга» (Республика Коми), Познавательный очерк о правилах поведения в цифровом мире для детей младшего школьного возраста и их родителей «Как стать киберводителем».

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

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