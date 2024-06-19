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Никто не заявился на тендер по достройке корпуса ТГУ в центре Томска за 2,4 млрд рублей

Город, Томские новости, тгу строительство интересные новости Томска образование инфраструктура Никто не заявился на тендер по достройке корпуса ТГУ в центре Томска за 2,4 млрд рублей

Томский госуниверситет (ТГУ) признал несостоявшимся конкурс на достройку учебно-лабораторного корпуса напротив главного корпуса вуза в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет о корпусе ТГУ, который должен был появиться на месте ранее демонтированного вузовского профилактория в 2023 году, однако из-за увеличения стоимости работ контракт на строительство был расторгнут.

По информации с сайта госзакупок, аукцион, объявленный 21 мая, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 2,4 млрд рублей.

Согласно аукционной документации, в рамках работ необходимо построить пятиэтажное здание с подземным уровнем площадью почти 13 тыс. кв. м к 10 октября 2027 года.

Ранее пресс-служба ТГУ сообщала, что вуз подписал соглашение о выделении денег на строительство от Минобрнауки РФ. Планируется, что после сдачи объекта в корпусе разместится междисциплинарная университетская команда, где студенты и ученые будут работать над импортозамещающими технологиями.

Как сообщалось, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ. Подрядчиком строительства в декабре 2020 года было выбрано АО «Консалтингстройинвест», однако ТГУ и «Консалтингстройинвест» расторгли контракт. Основанием для расторжения контракта стали «непредвиденные и непреодолимые обстоятельства существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования». За время работ подрядчик выполнил работы на общую сумму 134,5 млн рублей.

Строительные работы «Консалтингстройинвеста» были запланированы на 2020–2022 годы, в 2023 году новый комплекс должен был принять первых студентов. Предполагалось, что будущий комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек. В декабре 2023 года стало известно, что стоимость достройки выросла не менее чем на 846 млн рублей.

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