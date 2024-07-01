18+
18+
РЕКЛАМА

Начальником облдепартамента ЖКХ Томской области назначен Юрий Баев

Город, Награды и назначения, Томские новости, Баев интересные новости Томска власти новые люди чиновники Начальником облдепартамента ЖКХ Томской области назначен Юрий Баев

Сегодня, 1 июля, Юрий Баев вступил в должность начальника областного департамента ЖКХ. Соответствующее решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур.

Среди основных задач Юрия Баева — системная модернизация коммунальной инфраструктуры и систематизация работы с управляющими компаниями и ТСЖ.

Юрий Баев родился в 1971 в городе Усть-Каменогрске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева.

В сфере ЖКХ занимал руководящие должности с 2003 года, в том числе, с 2013 по 2018 годы руководил областным департаментом ЖКХ и госжилнадзора, после чего шесть лет проработал начальником департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пять новых трамваев вышли на линию в Томске

18 июня 2024
Томские новости

В Томске открылся главный городской пляж

15 июня 2024
Томские новости

«Живой» свет. Как проиллюстрировать классическую симфонию

26 июня 2024
Томские новости

Сибирский филиал Пушкинского приглашает на звуковую лабораторию Глеба Глонти в Томске

20 июня 2024
Томские новости

Более 30 человек госпитализировали в Томской области после укуса клеща

20 июня 2024
Томские новости

«Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров

7 июня 2024
Томские новости

Жители домов на восьми улицах Томска остались без воды из-за аварии

1 июля 2024
Томские новости

Каланчисту Музея истории Томска выдали новый мундир и сапоги

27 июня 2024
Томские новости

Завтра в Томске пройдет шествие стобальников и медалистов

28 июня 2024