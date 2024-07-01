Начальником облдепартамента ЖКХ Томской области назначен Юрий Баев
Сегодня, 1 июля, Юрий Баев вступил в должность начальника областного департамента ЖКХ. Соответствующее решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур.
Среди основных задач Юрия Баева — системная модернизация коммунальной инфраструктуры и систематизация работы с управляющими компаниями и ТСЖ.
Юрий Баев родился в 1971 в городе Усть-Каменогрске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева.
В сфере ЖКХ занимал руководящие должности с 2003 года, в том числе, с 2013 по 2018 годы руководил областным департаментом ЖКХ и госжилнадзора, после чего шесть лет проработал начальником департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
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