Начальником облдепартамента ЖКХ Томской области назначен Юрий Баев

1 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 1 июля, Юрий Баев вступил в должность начальника областного департамента ЖКХ. Соответствующее решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур.

Среди основных задач Юрия Баева — системная модернизация коммунальной инфраструктуры и систематизация работы с управляющими компаниями и ТСЖ.

Юрий Баев родился в 1971 в городе Усть-Каменогрске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева.

В сфере ЖКХ занимал руководящие должности с 2003 года, в том числе, с 2013 по 2018 годы руководил областным департаментом ЖКХ и госжилнадзора, после чего шесть лет проработал начальником департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

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