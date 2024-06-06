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На защите детей: «Солар» еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов

Город, Ростелеком, Томские новости, защита подростков интересные новости Томска На защите детей: «Солар» еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов

По данным экспертов ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности), всего за 2023/24 учебный год в государственных муниципальных образовательных учреждениях фиксировалось свыше 5 млрд интернет-запросов в неделю, совершаемых через единую сеть передачи данных (ЕСПД). Около 10% запросов приходилось на ресурсы, содержащие опасный контент.

Запросы на запрещенные ресурсы отправляли как сами ученики школ, колледжей, техникумов и других образовательных учреждений общего и среднего профессионального образования, так и мобильные приложения, установленные на их личные устройства или учебные компьютеры. Наибольшее количество попыток доступа к запрещенным ресурсам было зафиксировано в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 522 328 339 заблокированных запросов в неделю, а наименьшее в Дальневосточном федеральном округе — 98 258 415.

В остальных округах статистика распределилась так: Южный и Северо-Кавказский федеральный округ — 375 100 674 запрещенных запросов в неделю, Северо-Западный федеральный округ — 130 038 787, Приволжский федеральный округ — 468 691 773, Уральский федеральный округ — 196 332 719 и Сибирский федеральный округ — 346 516 940.

Среди заблокированных запросов в ЦФО самые популярные ресурсы из следующих категорий:

Тренд на подобные запросы сохраняется и в других регионах России. Запросы к ресурсам, содержащим информацию об алкоголе, наркотиках и курении, порнографические материалы также встречаются, но пока они не являются преобладающими.

Фильтрация ресурсов по категориям осуществляется за счет собственного категоризатора веб-ресурсов ГК «Солар». Дополнительно политика фильтрации подразумевает проверки по нескольким десяткам тысяч ключевых слов и их различных комбинаций. В период с сентября 2023 года по май 2024 года список пополнился на 14 668 ключевых слов контентной фильтрации.

Единая сеть передачи данных создана ПАО «Ростелеком» на собственной инфраструктуре в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Доступ к образовательным и интернет-ресурсам организован по защищенным каналам связи с применением автоматического сквозного шифрования данных. ЕСПД объединяет различные магистральные каналы с узлами доступа в административных центрах субъектов Российской Федерации, и позволяет осуществлять фильтрацию нежелательного контента.

Контролировать доступ пользователей и приложений к сайтам позволяет шлюз веб-безопасности Solar webProxy. Он гибко разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал.

«Solar webProxy применяется для обеспечения безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам в школах по всей России. Система гарантирует возможность посещения только необходимых для обучения сайтов и сервисов, одновременно блокируя запрещенные Роскомнадзором и другие опасные для психики и здоровья детей веб-ресурсы. Это позволяет надежно оградить детей от интернет-угроз в учебное время. Однако в период летних каникул хотим напомнить, что лучшая гарантия безопасности — это доверительное отношение со взрослыми. Рекомендуем родителям разговаривать с детьми о киберугрозах и проводить уроки цифровой грамотности», — сказала руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар» Анастасия Хвещеник.

«“Ростелеком» активно участвует в программе цифровизации социально значимых объектов и повышения интернет-грамотности, уделяя большое внимание информационной защите сети. Виртуальная сеть для защищенного выхода в интернет в образовательных учреждениях ограждает подрастающее поколение от запрещенных сайтов и негативных тем, делает общение в интернете безопасным, значительно снижает вероятность подвергнуться киберрискам, что расширяет возможность получения интеллектуального и творческого контента. Мы не только активно развиваем систему контентной фильтрации в ЕСПД, но всесторонне подходим к проблеме кибербезопасности: проводим тематические исследования и специализированные уроки для детей и взрослых, создаем и продвигаем образовательный контент, обучаем цифровому этикету, поддерживаем общественные инициативы, в том числе тесно сотрудничаем с Альянсом по защите детей в цифровой среде. Уверен, обеспечение безопасности детей в интернете так же важно, как и в реальном мире», — подчеркнул директор департамента национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

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