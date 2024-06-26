В Томске до конца июня перекроют две полосы на пр. Мира

26 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

С завтрашнего вечера, 27 июня, в Томске перекроют две полосы на пр. Мира по направлению от ул. Смирнова к ул. Ф. Мюнниха, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что ограничение продлится с 20.00 четверга, до 24.00 воскресенья, 30 июня. В это время на указанном участке будет проходить капитальный ремонт сетей.

В сообщении уточняется, что в связи с ремонтными работами изменится схема движения некоторых маршрутов троллейбусов.

Так, троллейбус № 6 будет следовать по схеме: (Троллейбусное депо) пр. Фрунзе — пр. Ленина — пл. Ленина — пр. Ленина — ул. Дальне-Ключевская — пр. Мира — ул. 79 Гвардейской Дивизии — (ул. Говорова). Троллейбус №5 приостановит своё движение.

На время действия ограничения автобусы будут двигаться по суженной проезжей части.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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