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Томичи могут предложить свои проекты для реализации в надземном переходе на пр. Фрунзе

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Жители Томска, готовые реализовать творческие проекты в надземном перехода на пр. Фрунзе, могут обратиться со своими предложениями в администрацию города. Об этом на прошедшем выездном совещании сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, ранее от жителей неоднократно поступали жалобы на грязь, мусор и неприятные запахи в сооружении. Кроме того, переход недоступен для маломобильных граждан. Людям с детскими колясками, пожилым томичам тяжело преодолевать несколько лестничных подъемов и спусков. Ближайший наземный переход через пр. Фрунзе находится на расстоянии около 200 метров.

Мэр распорядился увеличить кратность уборки и в перспективе провести мониторинг используемости перехода, чтобы рассмотреть возможность его переноса на землю.

— Как сказали местные жители, хватает чистоты на пару дней. Надо устанавливать здесь систему видеонаблюдения и наказывать хулиганов через полицию, воспитывать молодежь. Я бы замерил по камерам видеонаблюдения реальный трафик пешеходов, провел в домовых чатах микрорайона опрос жителей, чтобы понять его востребованность, — отметил Дмитрий Махиня, подчеркнув, что администрация готова пойти навстречу и помочь в реализации творческих проектов в переходе.

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