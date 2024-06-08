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Велосипед и электросамокат столкнулись в Томске

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Сегодня, 8 июня, в Томске столкнулись электросамокат и велосипед, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.00 на пер. Пихтовый, 7. По предварительным данным, 36-летний мужчина, управлявший самокатом, двигаясь по тротуару наехал на шестилетнего велосипедиста, который находился на улице в сопровождении матери.

В результате ДТП мальчик доставлен в медучреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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