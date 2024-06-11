ФК «Томь» погасит 68 млн руб. долга по налогам в ближайшее время — учредитель

11 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Футбольный клуб «Томь» (Томск) по-прежнему имеет задолженность по налоговым сборам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Главного межрегионального специализированного управления ФССП.

«В отношении ФК „Томь“ в Специализированном отделении судебных приставов по Томской области ГМУ ФССП России на исполнении находятся исполнительные производства, в том числе о взыскании платежей в бюджет РФ», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что «с целью исполнения требований исполнительных документов судебным приставом-исполнителем принимается комплекс мер», не уточнив, каких именно.

По информации банка данных исполнительных производств, ФК «Томь» имеет небольшой долг за электроэнергию (2 тыс. рублей с исполнительским сбором 10 тыс. рублей), штраф 50 тыс. рублей от районной административной комиссии; взыскания в пользу бюджета, физических и юрлиц от 4,5 тыс. рублей до 107,5 тыс. рублей, а также долг по страховым взносам в размере 121 тыс. 738 рублей.

Самая большая задолженность клуба — 68 млн 139 тыс. 136 рублей с исполнительским сбором в 4 млн 769 тыс. 739 рублей — перед ФНС по Томской области. Исполнительное производство по данному долгу стартовало в конце мая 2024 года.

В свою очередь директор Томской областной спортшколы олимпийского резерва (учредитель ФК «Томь») Юрий Щербина сообщил «Интерфаксу», что данный долг по налогам сформировался в связи с погашением задолженности по зарплатам сотрудникам клуба еще летом 2023 года.

«Этот долг будет выплачен в ближайшее время, вопрос решен. После этого, как ожидается, будет снят арест с имущества клуба, что позволит передать горадминистрации стадион „Труд“ для спортшколы №17», — пояснил Щербина.

ФК «Томь» по итогам сезона 2021/22 занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее позднее «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

В июне 2022 года «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2, а спустя год клуб был исключен Российского футбольного союза (РФС). Вместе с тем клубу удалось выплатить долги по зарплатам, а также избежать банкротства.

В июне 2023 года на баланс администрации Томска был передан ранее принадлежавший ФК «Томь» стадион «Темп», на котором выступали молодежные и женские составы футбольного клуба.

В феврале 2024 года власти региона сообщили о планах передать горадминистрации под нужны детской спортшколы центральный стадион клуба — «Труд». При этом в обладминистрации высказывали сомнения в возвращении профессионального футбола в Томск.

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