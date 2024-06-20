Сибирский филиал Пушкинского приглашает на звуковую лабораторию Глеба Глонти в Томске

На следующей неделе в Томске стартует лаборатория звукового художника, преподавателя факультета Креативных Индустрий в НИУ ВШЭ Глеба Глонти «Дальние берега. Слушая море внутри». Её участников ждут четыре занятия об особенностях восприятия звуком человека.

Глеб Глонти — звуковой художник, генеральный продюсер и куратор фестиваля современного искусства Experimental Music and Art (EMA) Expo. Руководит музыкальной компанией и лабораторией звуковых исследований Kotä, автор и участник проекта Bred Blondie.



​​​​​​В своих работах Глеб делает акцент на изучение современного общества и тему сосуществования людей на Земле. В творчестве часто прибегает к коллажной технике работы со звуком.

Как уточняют организаторы, лаборатория пройдет в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского». Томичам расскажут, как окружающая звуковая среда влияет на сознание, почему люди связывают звуки, эмоции и объекты и что говорит опыт слушания о человеке. Также художник расскажет о том, как по-разному слышат и слушают звуки люди из разных культур и как композиторы и саунд-артисты работают с полевыми записями. Подобные мероприятия Глеб Глонти уже проводил в Петропавлоске-Камчатском.

— Мы выйдем в город и с новыми знаниями послушаем окружающее нас пространство, а после — поделимся впечатлениями друг с другом, — рассказала «Томскому Обзору» куратор лаборатории Елизавета Згирская. — Участники будут учиться осознанно слушать, настраивать свой слух, отмечать детали и понимать себя через свой слуховой опыт. Все это будет своего рода медитацией.

В лабораторию могут попасть все желающие. Для этого не нужна ни специальная подготовка, ни оборудование. Занятия будут включать две онлайн лекции 27 июня и 4 июля (начало в 20.30). 12 июля в 18.30 в «Кабинете Пушкинского» состоится живая встреча с Глебом Глонти. На следующий день, 13 июля, в 11.00 стартует выездная городская практика.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

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