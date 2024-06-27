Найдены потомки владельца медали «За отвагу», обнаруженной на томском отвале 25 лет назад

27 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Томским областным краеведческим музеем

Сотрудники Томского областного краеведческого музея помогли томичу Виталию Романову разыскать потомков владельца медали «За отвагу» времен Великой Отечественной войны.

Награду обнаружили на городском отвале под Томском более чем четверть века назад. После долгих и безуспешных поисков владельца медали, томич обратился за помощью в распутывании истории в региональный краеведческий музей.

Поисками владельца боевой награды Виталий Романов занимался на протяжении 10 лет. Он предполагает, что медаль была потеряна в конце 1990-х годов. Ее нашел на городском отвале работавший в САХе тесть Виталия — Александр Еремин. По словам томича, долгое время реликвия лежала в семье Романова — не было возможности установить ее владельца. Виталий попытался самостоятельно выяснить, кому принадлежала награда и найти родственников ее получателя. Но поиски в интернете, как правило, заканчивались предложениями продать реликвию:

— Через Авито искал, по всяким сайтам нумизматов, где говорилось, что помогут найти владельца и родственников, а по итогу получалось только одно: «Дайте денег и мы что-нибудь для вас сделаем». За эти 10 лет мне, наверное, раз 15 предлагали, чтобы я ее продал. Она же серебряная. Мне цену называли за нее — тысячу, полторы — смешные деньги. Но у меня бы рука не поднялась ее продать, это не моя медаль, я не знаю этих людей. Для меня она нечто святое и моя задача оставить ее для будущих поколений, — рассказывает Виталий Романов.

Он также обращает внимание, что на боевой награде сохранился отпечаток от пули. Возможно, как и ее владелец, медаль побывала на фронте:

— Так случилось, что медаль была потеряна, мы не знаем почему, но я посчитал, что она должна быть передана потомкам. Хотя, когда я шел в музей, я думал: ладно, даже если мы не найдем потомков, эта награда у меня побудет год-два, потому что мне еще обещали москвичи поискать, но потом я ее отдам по месту нахождения, в томский Краеведческий музей. Но я договорился с сотрудниками музея о помощи, они с радостью приняли предложение поучаствовать в поиске, и маховик был запущен. Это непередаваемые ощущения — сопричастности к чему-то важному в этой жизни.

Как сообщил «Томскому Обзору» заместитель директора ТОКМ Валерий Уйманов, за несколько месяцев специалистам удалось выяснить, что награда принадлежала жителю поселка Черемошники Томского района Василию Игнатовичу Охримчуку (или Охремчуку — в документах имеются разночтения), получившему медаль за участие в Курской битве в 1943 году. В годы ВОВ он служил ефрейтором 624 стрелкового полка 137 стрелковой дивизии. Также Охримчук был награжден за боевые заслуги орденом Красной звезды.

— Когда Виталий обратился к нам в музей, мы выслушали его историю, провели поисковые мероприятия, сделали запросы в Центральной архив Министерства обороны. Надо отдать должное сотрудникам архива, они быстро смогли нам передать информацию, кто является владельцем этой награды и когда она была вручена. После этого мы начали искать возможных близких этого человека. К сожалению, официальным путем нам не удалось получить эту информацию, но тем не менее, розыскные мероприятия дальних родственников увенчались успехом. А уже через них мы вышли на сведения о том, что в городе Курчатове Курской области и в городе Николаеве еще живы две дочери ветерана: одной 80 с лишним лет, другой — 75 лет. Мы связались с ними, на контакт вышла дочка одной из этих женщин. Сначала семья хотела оставить медаль в музее, но после, посовещавшись, решила сохранить ее в своем архиве, — рассказывает «Томскому Обзору» Валерий Уйманов.

Для подтверждения родства дочери Василия Игнатовича направляли в музей копии своих свидетельств о рождении. Также, по словам Уйманова, у Охримчука был сын, в Томске до сих живут правнуки Василия Игнатовича.

Новость о том, что удалось найти владельца награды и его родственником, сотрудники музея сообщили Виталию весной этого года.

— Когда поиск уже завершился, мы встретились с Валерием Николаевичем [Уймановым] и Константином Борисовичем [Подковыркиным], который и был инициатором того, чтобы написать запрос. На этой встрече меня спросили, можем ли мы медаль передать родственникам? Я был только «за», но для меня было важно, чтобы тот человек, который получит ее, проникся всей этой историей с медалью и чтобы память о его предке жила, — отметил Романов.

По словам Валерия Уйманова уже сегодня, 27 июня, ценная реликвия будет отправлена в Курскую область, где в настоящее время проживают родственники ветерана.

Фото: предоставлено Томским областным краеведческим музеем

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