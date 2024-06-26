Томичи смогут погадать по кошачьей книге перемен на ЗООбарахолке

26 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 29 июня, в арт-пространстве Zalisha пройдет книжная ЗООбарахолка. Здесь все желающие смогут приобрести печатную продукцию по низким ценам и помочь собрать средства, в том числе на оборудование для томских собак поисково-спасательной службы.

Как уточняют организаторы, на ярмарке будут представлены произведения русской и зарубежной прозы, детективы, поэзия, детская литература, издания о животных и растениях, творчестве и рукоделии, кулинарии, здоровье, психологии, а также историческая литература и многое другое.

В рамках мероприятия все желающие смогут погадать по кошачьей книге перемен и воспользоваться котопочтой. В этих активностях примет участие постоялец арт-пространства кот Бегемот. А еще на ярмарке пройдет акустический концерт.

Все собранные средства будут направлены на содержание, кормление и лечение собак и кошек, которые находятся в поисках дома и хозяина. Кроме того, часть денег направят на приобретение оборудования для томских собак-спасателей.

Книжная ЗООбарахолка пройдёт 29 июня с 11:00 до 19:00 в арт-пространстве Zalisha (пр. Ленина, 50, правое крыльцо).

Все, кто хочет поддержать организаторов, могут передать лоты для участия в ярмарке до 28 июня. Сделать это можно, написав организаторам в группе «ВКонтакте».

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