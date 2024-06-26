Самусьский судозавод к навигации 2025 года построит 2 баржи для Уральской транспортной компании

26 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ, входит в холдинг ЗАО «Сибирский центр логистики») заключило контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство двух барж для ООО «Р-Транс ТК» («дочка» ООО «Уральская транспортная компания»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные завода.

Отмечается, что речь идет о строительстве аппарельных барж-площадок, которые предназначены для перевозки минерально-строительных грузов, тарно-штучных грузов, опасных грузов в заводской таре или контейнерах, а также автотракторной техники.

«По условиям контракта первая баржа будет передана заказчику в 2024 году, вторая — в навигацию 2025 года», — говорится в сообщении.

Стоимость контракта не называется.

Как сообщалось, в 2023 году СССРЗ заключил контракт с Уральской транспортной компанией на строительство несамоходной сухогрузной баржи. Планировалось, что баржа будет спущена на воду к навигации этого года.

ООО «Уральская транспортная компания», основанное в 2009 году, в частности, занимается железнодорожными перевозками, взаимодействуя с грузовладельцами в угольной, металлургической, строительной, химической, нефтехимической, пищевой и легкой промышленностях, имеет филиал в Казахстане. ООО «Р-Транс ТК» является красноярским активом компании. В начале 2024 года стало известно, что Уральская транспортная компания намерена построить причал для обработки грузов на Енисее за 450 млн рублей.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности были модернизированы в конце 1980-х годов. Завод входит в холдинг «Сибирский центр логистики» (СЦЛ).

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».