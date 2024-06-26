Томские историки презентовали книгу с воспоминаниями о городе XVIII — начала ХХ веков

26 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Диана Цепляева

В издательстве Томского университета вышла книга «Томск в воспоминаниях и путевых записках (XVIII — начало ХХ веков)». На ее страницах читатели узнают, каким видели Томск выдающиеся деятели того времени и простые жители губернии, а также познакомятся с бытом духовной семинарии и мужской гимназии глазами очевидцев.

Презентация новой книги «Томск в воспоминаниях и путевых записках (XVIII — начало ХХ веков)», подготовленной к 420-летию города. Фото: Диана Цепляева

Презентация нового издания прошла во вторник, 25 июня, во павильоне Научной библиотеки ТГУ. Оно подготовлено к 420-летию Томска историками Надеждой Дмитриенко, Кириллом Коневым, Светланой Григорьевой, Иваном Караченцевым и Иваном Голевым под руководством научного редактора — профессора и заведующего кафедрой музеологии, культурного и природного наследия Института искусств и культуры ТГУ Эдуарда Черняка. Дизайном и версткой занимались Ольга и Евгений Нечаевы.

Коллектив авторов (слева-направо): Кирилл Конев, Иван Караченцев, Светлана Григорьева, Эдуард Черняк, Надежда Дмитриенко, Иван Голев. Фото: Диана Цепляева

Евгений и Ольга Нечаевы Фото: Диана Цепляева

Как отметила Надежда Дмитриенко, эта книга стала второй в ее работе, которая посвящена 420-летию Томска. Предыдущая — библиографический словарь «Дворяне в Томске» — была издана в январе 2024 года.

— Книга «Томск в воспоминаниях и путевых записках» — это коллективная работа. За каждым из пяти авторов были закреплены какие-то воспоминания. Некоторые мы копировали, некоторые распознавали. Обязательным условием было написание небольшого предисловия об авторе воспоминаний. Эту информацию не всегда можно было найти. Некоторые авторы остались безымянными, о них не сохранились сведения, и что с ними стало, нам неизвестно. Потом мы обрабатывали тексты: выявляли какие-то непонятные для нынешнего человека слова, выражения, фамилии XVIII-ХIХ века и обязательно комментировали их, а после все найденные воспоминания с дополнительными материалами выстроили по хронологии событий, начиная с воспоминаний Миллера и заканчивая свидетельствами Скрябина и Степанова, которые писали уже о событиях начала ХХ века, — рассказала соавтор книги Надежда Дмитриенко.

По центру: Надежда Дмитриенко Фото: Диана Цепляева

Среди героев этой книги более трех десятков свидетелей XVIII — начала ХХ веков: историк Г. Ф. Миллер, писатели К. М. Станюкович и Н. Г. Гарин-Михайловский, публицист Н. М. Ядринцев, композитор А. Н. Александров и их современники. По словам Надежды Дмитриенко, в издание попали не все имеющиеся воспоминания о Томске: часть из них оказалась малодоступна, часть — еще предстоит изучить историкам. Надежда Михайловна добавила, что не вошедшие в это издания мемуары, возможно, появятся во втором томе.

На страницах книги читатели узнают, каким видели Томск выдающиеся деятели того времени и простые жители губернии, а также познакомятся с бытом духовной семинарии и мужской гимназии глазами очевидцев. Фото: Диана Цепляева

— Мне достались две личности — Андрей Андреевич Ауэрбах и Константин Михайлович Станюкович, — рассказывает соавтор книги Светлана Григорьева, сотрудник Отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ. — Первый, как бы сейчас сказали, был коммерсантом, но при этом увлекался музыкой и театром. Он оставил интересные воспоминания о Томске, о Томской губернии, и они оказались не очень лицеприятными, начиная от губернатора и заканчивая простыми людьми. Впервые читала такие воспоминания, которые описывают Томск с отрицательной стороны. Возможно, человек был таким. Он рассказывает о не очень хороших качествах других людей. Второй мой герой — писатель, который описывал свое путешествие из Петербурга. У него тоже интересные воспоминания. Особенно мне понравились те, которые касаются этнических меньшинств. Он тоже рассказывает, как его встречали простые люди, и описывает их быт, состояние, разговоры.

Светлана Григорьева и Эдуард Черняк Фото: Диана Цепляева

— Мне запомнился текст по истории средних учебных заведений в Томске и воспоминания о томской гимназии, которые приписываются Буткееву, — добавляет другой соавтор книги Кирилл Конев, заведующий отделом рукописей и книжных памятников в Научной библиотеке ТГУ. — Это замечательнейшие тексты! Я их читал, ужасаясь и, одновременно, смеясь. Конечно, в гимназии были свои порядки, в том числе и телесные наказания, но в то же время — эта залихватская удаль гимназистов, которые ничего не боятся и говорят иногда резкие вещи; эта повседневность середины XIX века — это, конечно, очень интересно.

На переднем плане: Кирилл Конев о героях книги Фото: Диана Цепляева

Книга «Томск в воспоминаниях и путевых записках (XVIII — начало ХХ веков)» вышла ограниченным тиражом в количестве 100 экземпляров, поэтому не поступит в продажу. Но познакомиться с мемуарами о Томске и узнать больше об их авторах уже скоро сможет любой желающий. Как отмечают авторы, издание будут доступно в электронном варианте на сайте Научной библиотеки ТГУ.





Авторы книги раздают автографы Фото: Диана Цепляева

Также презентация книги была приурочена к 75-летию профессора Надежды Дмитриенко и 50-летию ее научной деятельности. Юбиляршу поздравили коллеги и приглашенные гости, а сотрудники научно-образовательного центра «Музей и культурное наследие» ТГУ Иван Караченцев и Иван Голев представили по этому случаю библиографический указатель научных трудов Надежды Михайловны. Он включает наименования более трехсот публикаций.

Иван Караченцев и Иван Голев презентовали в этот же день по случаю юбилея Надежды Дмитриенко библиографический указатель ее научных трудов. Он включает наименования более трехсот публикаций. Фото: Диана Цепляева

Уже в конце 2024 года к этому списку работ Дмитриенко может добавиться еще одна книга. По словам исследовательницы, она расскажет о революции через воспоминания томичей. Как добавляет Надежда Михайловна, работа по сбору мемуаров уже начата.

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