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Томичей приглашают на семейный праздник на музейной крыше

Город, Дети города, Отдых, Томские новости, мероприятия куда сходить интересные новости отдых в Томске для детей Томичей приглашают на семейный праздник на музейной крыше

В воскресенье, 30 июня, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет семейный фестиваль «Лето в Сибири». Его участников ждут встреча с детским писателем, мастер-классы, игры, концерт и возможность заработать первые деньги.

Как уточняют организаторы, мероприятие состоится на крыше музея. В программе: ярмарка юных мастеров, встреча с писателем Оксаной Мухортовой, мастер-классы, концерт «Мелодии лета» с участием детей-музыкантов и дворовые игры.

— Ребята смогут почувствовать себя и творцами, и купцами, обменяться опытом и открыть для себя нечто новое, — отмечают организаторы.

Фестиваль пройдет 30 июня по адресу: ул. Загорная, 12. Начало в 12.00. Вход свободный, стоимость участия в мастер-классах — 100 рублей.

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