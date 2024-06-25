Томский стадион «Труд» переходит в муниципальную собственность

25 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

В Томске идут процедуры по передаче комплекса стадиона «Труд» в муниципальную собственность. Городу уже передано само футбольное поле.

Как сообщает пресс-служба мэрии, областная администрация работает над передачей муниципалитету трибун, которые являются имуществом ФК «Томь».

— Администрация региона решает вопросы с долгами клуба, после этого нам обещают передать в собственность стадион «Труд». Мы планируем разместить на его базе профильное учреждение — детско-юношескую спортивную школу № 17. Считаю, это будет замечательный подарок всем юным томским футболистам: в самом сердце города профессиональный стадион, — заявил мэр Томска Дмитрий Махиня во время своего отчета.

В сообщении уточняется, что средства на содержание стадиона будут заложены в проект бюджета на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года на баланс Томска был передан ранее принадлежавший ФК «Томь» стадион «Темп», на котором выступали молодежные и женские составы футбольного клуба. Планировалось, что он станет площадкой для тренировок детской спортшколы № 17.

ФК «Томь» по итогам сезона 2021/22 занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее позднее «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

В июне 2022 года «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2, а спустя год клуб был исключен Российского футбольного союза (РФС). Вместе с тем клубу удалось выплатить долги по зарплатам, а также избежать банкротства.

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