В жару Томск начнут поливать чаще

24 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В Томске в 2,5 раза увеличится количество поливальных машин — на улицы города днем будут ездить восемь единиц спецтехники для полива.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это сделано для того, чтобы прибить тополиный пух и охладить асфальт.

— Город изнывает от жары и тополиного пуха. От усиления полива с помощью спецмашин будет легче всем — и горожанам, и растениям. Да и асфальту с плиткой это пойдет на пользу, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня на аппаратном совещании.

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