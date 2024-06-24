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В Томске создали прототип тренажера для операций на кошках

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Студенты четвертого курса лечебного факультета СибГМУ разработали прототип, имитирующий нижнюю часть туловища кошки с внутренними органами — маткой, маточными трубами и яичниками, кровеносными сосудами, мочевым пузырем и кишечником.

Как уточняют в пресс-службе вуза, разработка позволит студентам ветеринарных университетов моделировать клинические случаи и отрабатывать соответствующие им операции в приближенных к реальным условиях.

«Основной задачей было создать специализированный бюджетный тренажер, который максимально приближен к реальным условиям лапароскопической овариоэктомии на домашних животных. Изначально печатают тело кошки, а затем внутренние органы. На их основе изготавливают силиконовые органы, которые уже помещают в корпус тренажера. Главное в проекте — это изучение технологии производства тренажеров. Так как это первый проект, то мы учимся их производить, что может стать фундаментом для остальных студентов», — отметила руководитель проекта «Тренажер лапароскопической овариоэктомии на домашних животных» Алина Акулова.

Преимущества тренажера включают комплексное строение, максимальную приближенность к реальным условиям, возможность многоразового использования и моделирования дополнительных патологий.

Команда проекта работает над доработкой 3D модели, после чего будет напечатан основной прототип. Предполагается, что проект будет реализован до конца 2024 года.

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