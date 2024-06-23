Более двух тысяч томичей приняли участие в ежегодной акции «Свеча памяти»

23 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В ночь на 22 июня в Томске прошла традиционная акция «Свеча памяти». Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии приняли участие более двух тысяч томичей.

«Свеча памяти» ежегодно проводится в канун Дня памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. В этот вечер в Лагерном саду звучали песни военных лет и стихи о войне. В 23.55 участники акции с зажженными свечами поднялись к Вечному огню и почтили воинов минутой молчания.

Фото: Серафима Кузина

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