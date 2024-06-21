На днях томичей ждет тридцатиградусная жара

21 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичей предупреждают о приходе аномальной жары в Томск и Томскую область с 22 по 28 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра, местами по области и Томску температура воздуха поднимется до +30°С и выше.

В связи с получением данного прогноза, томичей просят соблюдать меры предосторожности: ограничить время пребывания на солнце, пить много воды, употреблять легкую пищу, выбирать одежду из льна или хлопка, а также надевать головные уборы.

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