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На днях томичей ждет тридцатиградусная жара

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Томичей предупреждают о приходе аномальной жары в Томск и Томскую область с 22 по 28 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра, местами по области и Томску температура воздуха поднимется до +30°С и выше.

В связи с получением данного прогноза, томичей просят соблюдать меры предосторожности: ограничить время пребывания на солнце, пить много воды, употреблять легкую пищу, выбирать одежду из льна или хлопка, а также надевать головные уборы.

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