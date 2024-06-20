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Более 30 человек госпитализировали в Томской области после укуса клеща

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За прошедшую неделю в Томской области клещи покусали 2 122 человека, в том числе 282 ребенка. Всего с начала эпидсезона в регионе после встречи с паразитами были госпитализированы 35 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чаще всего сообщения о присасываниях поступали от жителей Томска, Стрежевого, Асиновского и Колпашевского районов. Реже — из Молчановского, Верхнекетского районов и Кедрового.

Всего с начала эпидсезона клещи покусали 11 456 человек, в том числе 2 406 детей.

Чтобы избежать присасывания паразитов жителям региона рекомендуют при выезде на природу одеваться так, чтобы исключить их проникновение на кожу. Верхнюю одежду необходимо обрабатывать специальными препаратами и регулярно осматривать себя и своих спутников.

В случае присасывания клеща нужно срочно обратиться в один из пунктов серопрофилактики, которые работают круглосуточно. Взрослых томичей примут в Межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3), детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). Жителям области необходимо обращаться в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Жители региона, у которых есть полис ДМС, могут обратиться за медицинской помощью по указанным в нём адресам.

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