Томичи зажгут тысячи свечей в память погибших в Великой Отечественной войне

20 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Завтра, 21 июня, Томск традиционно примет участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Томичи зажгут тысячи свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сбор участников акции запланирован на 23.15. Само мероприятие стартует в 23.30. В полночь будет объявлена минута молчания, после которой состоится общее зажжение свечей.

В день проведения акции маршрутные автобусы будут работать дольше, чтобы томичи смогли уехать из Лагерного сада. Проезд в общественном транспорте будет осуществляться по установленному тарифу.

Кроме того, на линию будут выведены и троллейбусы. Проезд в них будет бесплатным.

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