Томичи узнают, каким был город в XVIII — начале ХХ веков

21 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 25 июня, во дворике Научной библиотеки Томского государственного университета состоится презентация книги «Томск в воспоминаниях и путевых записках (XVIII — начало ХХ веков)». В издании, подготовленном к 420-летию города, собраны мемуары виднейших деятелей российской культуры, представляющих все многообразие томской жизни, сообщают организаторы.

Книгу подготовили известный историк и музеевед Надежда Дмитриенко, заведующий отделом рукописей и книжных памятников в Научной библиотеке ТГУ Кирилл Конев, сотрудник Отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Светлана Григорьева, сотрудник научно-образовательного центра «Музей и культурное наследие» ТГУ Иван Караченцев и младший научный сотрудник научно-образовательного центра «Музей и культурное наследие» Иван Голев под руководством научного редактора — профессора и заведующего кафедрой музеологии, культурного и природного наследия Института искусств и культуры ТГУ Эдуарда Черняка. В издании собраны воспоминания историка Г. Ф. Миллера, писателей К. М. Станюковича и Н. Г. Гарина-Михайловского, публициста Н. М. Ядринцева, композитора А. Н. Александрова и их современников.

— На страницах книги читатель встретится с исследователем Григорием Потаниным, анархистом Михаилом Бакуниным, Домной Томской и многими другими, — говорится в сообщении. — Все эти тексты позволяют увидеть Томск глазами очевидцев и открыть давно забытые страницы городской истории. Ознакомление с мемуарами и путевыми записками о городе и его окрестностях позволяет провести историческую реконструкцию городской жизни, нравов и привычек горожан, обеспечивает возможность исследовать социально-психологические аспекты городской истории. Очень важно, что мемуаристика дает информацию живую, непосредственную, касавшуюся конкретных людей, раскрывает изменения в жизни города и горожан.

По словам организаторов, презентация будет посвящена юбилею профессора Надежды Дмитриенко, в рамках этого события будет представлен биобиблиографический указатель её научных трудов.

Начало мероприятия в 14.00 в летнем павильоне во дворике Научной библиотеки ТГУ. Вход свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».