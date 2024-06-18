Сотни лет назад сибиряки умирали от тяжелого труда и недостаточного питания — томские ученые

Томские ученые выяснили, чем болели жители Томска в XVII — начале XX веков, изучив останки 60 человек, погребенных на территории Богородице-Алексеевского мужского монастыря.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследование проводили ученые кабинета антропологии факультета исторических и политических наук ТГУ совместно с сотрудником кафедры анатомии человека СибГМУ Татьяной Васильевой. Они изучили останки, захороненные на кладбище при монастыре, которое возникло в 1663 году. Последняя могила в монастыре появилась в 1925 году, позднее президиум Томского горсовета принял решение ликвидировать это кладбище. Спустя почти век после этого на территории монастыря под руководством Центра по охране памятников проводились аварийные археологические раскопки.

— В наших исследованиях особое внимание уделено взаимосвязи социального статуса погребенных и состояния их здоровья, — рассказывает доцент кафедры антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, заведующая кабинетом антропологии им. Н.С. Розова Марина Рыкун. — На этом кладбище, согласно опубликованным данным, наряду с обычными гражданами были захоронены священнослужители, высокопоставленные чиновники, в том числе томский губернатор, богатые меценаты, которые имели высокий статус в городском сообществе. Социальный статус человека, как правило, влияет на характер физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат, определяет уровень доступа к пищевым ресурсам и получению медицинской помощи.

В ходе исследования были изучены останки 37 мужчин, 22 женщин и одного ребенка. После анализа были отобраны кости и черепа, имевшие наиболее выраженные признаки патологии: 30 мужских и 13 женских. Анализ выявил три группы патологических изменений: дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и крупных суставов (остеохондроз, спондилез, деформирующий спондилоартроз), травмы и посттравматические изменения, аномалии развития.

— Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, выявленные нами, могут свидетельствовать о постоянной микротравматизации, длительных физических нагрузках, — говорит Марина Рыкун. — Вместе с тем отмечается значительное количество травматических повреждений костей скелета. Возможно, причинами послужили случайные бытовые травмы, полученные, например, при падении с лошади, в драке (переломы ребер, переломы трубчатых костей). Некоторые изменения свидетельствуют о регулярных однообразных физических нагрузках на определенные отделы опорно-двигательного аппарата. Это может быть свидетельством принадлежности человека к той или иной ремесленной группе (столяр, плотник, грузчик).

Исходя из характера повреждений, ученые делают вывод, что объектами исследования антропологов послужили останки людей, которые не обладали высоким статусом, зарабатывали преимущественно физическим трудом, при этом им было недоступно регулярное полноценное питание. В пресс-службе уточняют, что такая ситуация была не редкостью для Сибири ХVII — начала ХХ века. Схожие повреждения, например, переломы ребер, ключиц, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, томские антропологи обнаружили на вновь поступивших материалах из некрополя Умревинского острога археологического памятника XVIII Верхнего Приобья (Новосибирская область, раскопки Андрея Бородовского).

Подробнее о раскопках в Богородице-Алексиевском монастыре можно узнать в нашем материале.

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