Томский аэропорт «Богашево» рассчитывает ввести новый терминал в середине августа — власти

17 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Аэропорт Томск» перенесло сроки ввода нового терминала на середину августа, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Владимира Мазура.

«И заказчик, и генподрядчик обещают, что (ввод будет — прим. ред.) 14 августа. Завтра я буду смотреть ход работ, но разговор шел об этой дате», — сказал Мазур.

Изначально ввод терминала был запланирован на конец января 2024 года, затем сроки были сдвинуты на весну.

Проект терминала «Богашево» предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал площадью 7 тыс. кв. м. расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.

Заказчиком строительства выступило ООО «Аэропорт Томск «, генподрядчиком — ООО «Холдинговая компания «Новолекс». Изначально стоимость контракта составляла 2,45 млрд рублей, однако в октябре 2023 года было подписано допсоглашение, которое предусматривало рост стоимости работ.

По итогам 2023 года аэропорт «Богашево» обслужил почти 600 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт " Томск «, совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 16 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по одному международному направлению.

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