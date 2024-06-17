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В томском Белостоке восстановили еще один элемент мемориала жертвам репрессий

Город, Томские новости, репрессии интересные новости Томска поляки община В томском Белостоке восстановили еще один элемент мемориала жертвам репрессий

На минувшей неделе, 12 июня, в Томской области в селе Белосток прошла торжественная месса в преддверии праздника Святого Антония Падуанского — в его честь назван местный храм. В рамках мероприятия были восстановлены и освящены памятные таблички с именами репрессированных в 1930-е поляков.

В этот день в Белостоке собирались местные жители, паломники католической общины Томска и их священники.

Напомним, в 2022 году вандалы повредили мемориал жертвам политических репрессий в селе Белосток Кривошеинского района. Неизвестные спилили и украли крест, сорвали таблички с именами. Год назад, 13 июня 2023 года, венчавшую мемориал конструкцию восстановили.

В этом году по инициативе уроженца села Белосток Василия Ханевича были изготовлены новые памятные таблицы с именами 100 человек: 93 жителей села и 7 священнослужителей, которые в разные годы служили в храме и впоследствии были расстреляны.

Фото: Диана Цепляева

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