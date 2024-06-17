18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждут ливни и град

Город, Томские новости, прогноз погоды погода в Томске интересные новости Томска оперативное штормовое предупреждение На днях томичей ждут ливни и град

В ближайшие дни в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, сегодня во второй половине дня, завтра, 18 июня, а также ночью 19 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, местами град, усиление ветра 15-20м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры предосторожности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Популярный в древнем Риме ядовитый кустарник зацвел в томском Ботсаду

14 июня 2024
Томские новости

Осужденную за экстремизм депутата гордумы Томска лишили мандата

11 июня 2024
Интервью

Виктор Шалай, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока: «Наш музей предлагает не спорить, а начать мириться со своим прошлым»

5 июня 2024
Томские новости

В понедельник томичей ждет град, ливни и грозы

25 мая 2024
Томские новости

Томский аэропорт «Богашево» рассчитывает ввести новый терминал в середине августа — власти

17 июня 2024
Томские новости

В Томске установили десять контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов

29 мая 2024
Томские новости

Новые светофоры появятся в Томске

31 мая 2024
Томские новости

Жители домов на 30 улицах Томска останутся без воды 19 июня

5 июня 2024
Город

Кухня Rostic’s: как готовят куриный фастфуд в Сибири

23 мая 2024