На днях томичей ждут ливни и град
17 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В ближайшие дни в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
Согласно прогнозу, сегодня во второй половине дня, завтра, 18 июня, а также ночью 19 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, местами град, усиление ветра 15-20м/с.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры предосторожности.
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