Томский проект «Дом за рубль» получил серебряный диплом тюменского фестиваля «Архитектурное наследие»

Реализуемый в Томске муниципальный проект «Дом за рубль» был отмечен серебряным дипломом смотра-конкурса «Культурное наследие регионов России», который прошел в рамках VII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2024» в Тюмени.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие было организовано Союзом архитекторов России совместно с правительством Тюменской области. Темой фестиваля стало «Архитектурное наследие и современный город: баланс между прошлым и будущим».

Томский проект «Дом за рубль» был представлен в конкурсной программе, как механизм развития центра за счет введения в хозяйственный оборот заброшенных исторических зданий. В итоге жюри дало высокую оценку программе. Серебряный диплом фестиваля получил председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды. Стоимость платы за здание устанавливается в размере 1 рубль в год.

Фестиваль «Архитектурное наследие 2024» прошел с 13 по 15 июня. Он включал деловую программу, в рамках которой состоялось около 40 крупных мероприятий: всероссийская конференции с международным участием, круглые столы, лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и пленарные сессии, участниками которых выступили более 150 российских и зарубежных экспертов из Беларуси, Армении, Узбекистана, Сербии и Испании. Также фестиваль включал в себя четыре смотра-конкурса. Одним из ключевых среди них стал «Культурное наследие регионов России». В нем приняли участие проекты из 13 регионов.

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