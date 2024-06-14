Популярный в древнем Риме ядовитый кустарник зацвел в томском Ботсаду
Олеандр зацвел в Ботаническом саду Томского государственного университета. Растение с нежно-розовыми махровыми цветками было одним из самых популярных декоративно цветущих растений во времена Римской империи.
Как уточняют в пресс-службе ТГУ, высшее сословие римлян, патриции, часто выращивали олеандры в перистилях — окружённых колоннами внутренних двориках своих домов. Изображения этих растений есть на сохранившихся фресках города Помпеи.
Сок олеандра ядовит. Современные ученые считают, что дым именно этого растения помогал жрицам-прорицательницам Дельфийского оракула входить в транс.
Посмотреть на цветение олеандра можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00, либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы с экскурсоводом.
Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».