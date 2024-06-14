18+
18+
РЕКЛАМА

Популярный в древнем Риме ядовитый кустарник зацвел в томском Ботсаду

Город, Томские новости, Ботанический сад кустарник цветет растения интересные новости Томска Популярный в древнем Риме ядовитый кустарник зацвел в томском Ботсаду

Олеандр зацвел в Ботаническом саду Томского государственного университета. Растение с нежно-розовыми махровыми цветками было одним из самых популярных декоративно цветущих растений во времена Римской империи.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, высшее сословие римлян, патриции, часто выращивали олеандры в перистилях — окружённых колоннами внутренних двориках своих домов. Изображения этих растений есть на сохранившихся фресках города Помпеи.

Сок олеандра ядовит. Современные ученые считают, что дым именно этого растения помогал жрицам-прорицательницам Дельфийского оракула входить в транс.

Посмотреть на цветение олеандра можно на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00, либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы с экскурсоводом.

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Краеведение

Томск. Город бесчинств и просвещения (перевод главы из книги «Сквозь Сибирь. Империя в процессе становления»)

21 мая 2024
Интервью

Виктор Шалай, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока: «Наш музей предлагает не спорить, а начать мириться со своим прошлым»

5 июня 2024
Томские новости

За неделю клещи покусали почти две тысячи человек в Томской области

17 мая 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать Рахманинова под открытым небом

28 мая 2024
Томские новости

Девелопер «Самолет» планирует вложить более 97 млрд рублей в жилую недвижимость в Томской области

5 июня 2024
Томские новости

В Томске установили десять контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов

29 мая 2024
Томские новости

«Сибагро» планирует построить «практически город нового типа» рядом с Томском за 500 млрд рублей

6 июня 2024
Томские новости

Крупный пожар произошел ночью в Томске на ул. 79 Гвардейской Дивизии

14 июня 2024
Томские новости

Томичи смогут быстрее улететь в Алматы, Тбилиси и Уфу

21 мая 2024