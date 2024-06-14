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Часть жителей томского Академгородка остались без воды до вечера

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Сегодня, 14 июня, жители ряда домов Академгородка в Томске остались без воды до 19.00 из-за аварии на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба Томскводоканала, в зону отключения попали дома, расположенные по адресам:

Академический 2-й мкр, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74А, 74/А, 75, 78, 79, 80, 81, 81А, 82А, 83, 83А, 84, 85, 85/1, 85А, 86, 87А, 88, 89, 90, 95, 96.

С 11.00 для жителей, попавших в зону отключения, организован подвоз воды. Бочка будет стоять напротив заправки «АЗС-Томскавтотранс».

Актуальную информацию можно узнать по телефону аварийной службы: 90-50-90.

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