Купание в томских фонтанах может негативно сказаться на здоровье кожи — мэрия

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Администрация Томска обратилась к томичам с просьбой не купаться в фонтанах. Это может привести к возникновению в них дефектов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в жару дети и взрослые, находясь в чашах, гнут или ломают насадки, выводят из строя важные элементы конструкций. Кроме того, купальщики могут нанести вред собственному здоровью.

«Можно пораниться об оборудование. Кроме того, в воду для очистки добавляют специальные вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье кожи», — говорится в сообщении.

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