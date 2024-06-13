На днях томичей ждет аномальная жара

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни, с 13 по 17 июня, в Томске и Томской области ожидается аномально жаркая погода.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра, столбик термометра может подняться до уровня 30°С и выше.

В связи с получением данного прогноза томичей просят ограничить время пребывания на солнце, пить много воды, употреблять легкую пищу, выбирать одежду из льна или хлопка, а также надевать головные уборы.

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