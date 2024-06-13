18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждет аномальная жара

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, жара погода на завтра штормовое оперативное предупреждение интересные новости Томска На днях томичей ждет аномальная жара

В ближайшие дни, с 13 по 17 июня, в Томске и Томской области ожидается аномально жаркая погода.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра, столбик термометра может подняться до уровня 30°С и выше.

В связи с получением данного прогноза томичей просят ограничить время пребывания на солнце, пить много воды, употреблять легкую пищу, выбирать одежду из льна или хлопка, а также надевать головные уборы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Трое пострадали при пожаре в историческом деревянном доме на ул. Мельничная в Томске

3 июня 2024
Томские новости

В Томской области к 2041 году могут построить АЭС на 2,5 ГВт

5 июня 2024
Томские новости

Пляж на Семейкином острове в Томске планируют открыть к середине июня

30 мая 2024
Томские новости

Штаны, экскурсии и дефиле. В Томске завершился очередной сезон профориентационного проекта «На всю катушку»

5 июня 2024
Томские новости

С июля в Томской области будут по-новому рассчитывать стоимость электроэнергии

26 мая 2024
Томские новости

«Сибагро» планирует построить «практически город нового типа» рядом с Томском за 500 млрд рублей

6 июня 2024
Томские новости

В Томске загорелся исторический деревянный дом на Гоголя

9 июня 2024
Томские новости

Экс-мэр Томска Кляйн сумел добиться отмены возмещения ущерба по второму делу

7 июня 2024
Бизнес

Rostic’s не планирует повышать цены на свою продукцию в Томске

19 мая 2024