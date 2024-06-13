Главой департамента градостроительного развития Томской области назначен Сергей Чиков

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 13 июня, Сергей Чиков, ранее возглавлявший городской департамент архитектуры, назначен начальником регионального департамента градостроительного развития. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Сергею Чикову предстоит повысить эффективность градостроительной деятельности и жилищного строительства с учетом развития социальной и инженерной инфраструктуры, максимально использовать инструменты федеральной поддержки, в том числе, программы комплексного развития территорий, «инфраструктурного меню» и прочие, реализовать проект строительства межуниверситетского студенческого кампуса.

Сергей Чиков родился в 1989 году в Томске. Имеет два высших образования, полученных в Томском государственном университете: в 2011 году по специальности «юриспруденция», в 2013 году — «финансы и кредит».

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