Главой департамента градостроительного развития Томской области назначен Сергей Чиков
Сегодня, 13 июня, Сергей Чиков, ранее возглавлявший городской департамент архитектуры, назначен начальником регионального департамента градостроительного развития. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Сергею Чикову предстоит повысить эффективность градостроительной деятельности и жилищного строительства с учетом развития социальной и инженерной инфраструктуры, максимально использовать инструменты федеральной поддержки, в том числе, программы комплексного развития территорий, «инфраструктурного меню» и прочие, реализовать проект строительства межуниверситетского студенческого кампуса.
Сергей Чиков родился в 1989 году в Томске. Имеет два высших образования, полученных в Томском государственном университете: в 2011 году по специальности «юриспруденция», в 2013 году — «финансы и кредит».
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