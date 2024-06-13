Томичей приглашают на открытую лекцию об искусстве от хранителя живописи XIX века

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено сибирским филиалом Пушкинского музея

На следующей неделе, 20 и 21 июня, в Томске в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского» пройдут две встречи с заместителем заведующего отделом нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина, хранителем живописи XIX века, куратором выставок, доцентом кафедры теории и истории искусства Российского государственного гуманитарного университета Анной Познанской. Томичей ждет лекция и беседа об изобразительном искусстве и музейной деятельности, сообщают организаторы.

Первое мероприятие пройдет в четверг, 20 июня. На лекции «Водоёмы в живописи XIX века: образы и смыслы» Анна Познанская расскажет о том, как в течение XIX века пейзаж стал важнейшим жанром изобразительного искусства, а водоем оказался одним из самых ярких образов, воплощающих новые интересы художников.

— Непредсказуемость водной стихии привлекала романтиков, лирические виды водоемов фигурировали в произведениях реалистов и пленэристов, к переменчивому состоянию воды неизменно обращались импрессионисты. А на рубеже столетий водоем стал одной из важнейших составляющих образного языка символизма и модерна, — говорится в описании мероприятия.

В пятницу, 21 июня, все желающие смогут побеседовать с Анной Познанской о музейных программах для студентов, авторских экскурсиях и других форматах работы с публикой с точки зрения искусствоведа и преподавателя РГГУ.

Участники обсудят, насколько занятия и встречи в музее актуальны для разных типов аудитории и какие особенности должен принимать во внимание куратор проекта и педагог.

— Анна Владимировна — искусствовед и преподаватель с большим опытом работы со студенческой аудиторией. Встреча на тему образования в музее и работы с аудиторией — это отличная возможность поговорить с коллегами о насущных вопросах вовлечения студентов в проектную деятельность. А лекция о месте воды в живописи в преддверии сезона пленэров (даже в совсем не морском Томске!) точно понравится и творцам, и преподавателям, — рассказала заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева.

Лекция и беседа пройдут в павильоне во дворике Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Вход свободный, по предварительной регистрации. Записаться на лекцию можно по ссылке, на беседу — здесь. Первая встреча стартует в 18.30. Вторая в 16.00.

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