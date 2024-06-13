В Томске впервые за сто лет появился епархиальный архитектор

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

В Томске впервые за сто лет вновь появился епархиальный архитектор. Им стал старший преподаватель Томского государственного архитектурно-строительного университета Максим Артамонов. Соответствующее решение принял митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Как уточняют в пресс-службе ТГАСУ, возрождение должности епархиального архитектора было вызвано необходимостью выстроить внятную политику при проектировании и возведении храмов, а также возрастающим объемом культового строительства и желанием церкви контролировать этот процесс.

— Данное назначение — это возрождение утраченных традиций государственного и церковного благоустройства, — отмечает Максим Артамонов. — Должность епархиального архитектора в Российской империи впервые была введена Святейшим Синодом в декабре 1832 г. А уже в 1885 году Томская епархия получила официальное разрешение на содержание должности «особого» епархиального архитектора. Для меня же это дополнительная работа и ответственность. При этом, я, конечно, остаюсь преподавателем кафедры архитектурного проектирования.

В обязанности епархиального архитектора входит храмоздательство, контроль за качеством архитектурных решений вновь возводимых храмов и часовен на стадии разработки эскиза в объеме архитектурно-градостроительного решения. Также Максим Артамонов будет следить за сохранностью, своевременным ремонтом и реставрацией недвижимых объектов культурного наследия религиозного назначения, займется контролем проектирования, согласования исходно-разрешительной документации, строительства и ремонта церковных сооружений.

В пресс-службе вуза уточняют, что одной из последних работ Максима Артамонова стал проект Храма великомученика и целителя Пантелеимона покровителя всех врачей и целителя больных, для одного из поселков пригорода Томска.

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