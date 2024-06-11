Открылась итоговая выставка проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск»

11 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 8 июня, в «Кабинете Пушкинского» открылась итоговая выставка проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск».

Экспозиция включает стенды, посвященные каждому из 40 участников проекта — художникам и исследователям, рожденным после 1980 года. Здесь представлены фотографии героев и их мастерских. На каждом стенде есть qr-код, который ведет на страницу автора на специальном сайте.

— Изначально миссией проекта было показать, что в Томске есть художники. В процессе же мы решили задачи, которые не предполагали: самопрезентация и систематизация творчества участников, вдохновение их на работу, документация художественного сообщества, открытие не только новых имен, но и мастерских, — рассказала куратор проекта Лукия Мурина. — За это время вокруг проекта начали объединяться художники и зрители, что доказывает количество посетителей на мероприятиях — артист-токах, выставках в мастерских, большое число просмотров и прочтений интервью с участниками. И хочется, чтобы этот процесс не останавливался.

Организаторы отмечают, что проект продолжится. В третьей декаде июня планируется открытие выставки в мастерской скульптора Всеволода Майорова и проведение артист-тока с Николаем Исаевым. Также организаторы намерены выпустить книгу по итогам исследования.

Посмотреть на экспозицию можно в «Кабинете Пушкинского» в Научной библиотеке ТГУ (пр. Ленина, 34а, 5 этаж).

Проект реализуется томской фотошколой «Академия фотографии» на грант Президентского фонда культурных инициатив.

Заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева и куратор проекта Лукия Мурина Фото: Серафима Кузина

Напомним, проект «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» направлен на изучение, популяризацию, развитие и поддержку поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах. В его рамках впервые зафиксированы 40 молодых художников, работающих в Томске. Их выбрали ведущие томские и сибирские эксперты в сферы культуры и современного искусства.

Фото: Серафима Кузина

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