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Из-за ремонта путей изменится расписание поезда Томск-2 - Асино

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В среду и субботу, 12 и 15 июня, в связи с ремонтом пути на станции Томск-Северный изменится расписание пригородного поезда №6998 Томск-2 — Асино.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, отправление со станции из областного центра будет происходить на 29 минут позже — в 8:00. Соответственно, прибывать в точку назначения поезд будет с задержкой в 24 минуты — в 10.20.

Пригородный железнодорожный транспорт по направлению Томск-2 — Асино курсирует по средам, субботам и воскресеньям. Информацию о расписании поездов можно получить на сайте компании.

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