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Жители ряда домов Октябрьского района Томска остались без воды из-за ночной аварии

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Жители ряда домов Октябрьского района Томска останутся без воды в связи с аварией на водопроводных сетях, которая произошла минувшей ночью.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится до 16.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

В сообщении уточняется, что «Томскводоканал» готов выделить дополнительную бочку, если жильцы попавших в зону отключения домов заявят о такой необходимости в районную администрацию.

Сейчас емкость с водой находится по адресу Иркутский тракт, 194-194а.

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