Жители ряда домов Октябрьского района Томска остались без воды из-за ночной аварии

10 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жители ряда домов Октябрьского района Томска останутся без воды в связи с аварией на водопроводных сетях, которая произошла минувшей ночью.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится до 16.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

ул. В. Высоцкого, 4,6,6г, 7,7/1,8,16,18 стр.1,22,22/с3;

ул. Иркутский тракт, 198/2,198/1стр.2,198/1стр.3,192а, 198/5,198/1,202/2,206,212а, 214/3,204а 212,214,182,174/2,174,166,160,188,176,170, 168,172,164,162/1,170,170а, 162,178,158б, 173,162г, 105, 158г, 167,204,204г, 198,202,204,194в, 194г, 200,194а, 196,200/1,190,185,188/1,183а, 181,188,204,194,194/1,194б, 186а, 185/1,175,181,186,183/1,177б, 185/2,179а, 183/2,177,177г, 175а, 179/3,175/3,181 стр.8,179/1,179/2,216,191,193;

ул. Мичурина, 114.

В сообщении уточняется, что «Томскводоканал» готов выделить дополнительную бочку, если жильцы попавших в зону отключения домов заявят о такой необходимости в районную администрацию.

Сейчас емкость с водой находится по адресу Иркутский тракт, 194-194а.

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