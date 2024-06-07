Мать оставила двоих детей в центре Томска и сбежала — проводится проверка
7 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Томские следователи проводят проверку по факту сообщения о женщине, которая оставила двоих детей.
Как сообщает в пресс-службе регионального СУ СКР, информация о происшествии была размещена в интернете. Сообщалось, что сегодня, 7 июня, на пл. Ново-Соборной мать оставила своих малолетних детей на улице и сбежала. При этом они были одеты не по погоде.
Уточняется, что сейчас жизнь и здоровью детей ничего не угрожает, они помещены в детское учреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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