Мать оставила двоих детей в центре Томска и сбежала — проводится проверка

7 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томские следователи проводят проверку по факту сообщения о женщине, которая оставила двоих детей.

Как сообщает в пресс-службе регионального СУ СКР, информация о происшествии была размещена в интернете. Сообщалось, что сегодня, 7 июня, на пл. Ново-Соборной мать оставила своих малолетних детей на улице и сбежала. При этом они были одеты не по погоде.

Уточняется, что сейчас жизнь и здоровью детей ничего не угрожает, они помещены в детское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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