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В Томске убрали агрессивную рекламу ярмарки

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В Томске пресекли попытку агрессивной рекламы от заезжей ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты заставили предпринимателей демонтировать два громкоговорителя, три надувных и девять выносных конструкций. А еще с улиц города убрали незаконно размещенные баннеры.

В сообщении уточняется, что такое размещение рекламы является нарушением правил благоустройства Томска. Нарушители могут получить штраф от 2-5 тыс. рублей для физических лиц до 200 тыс. рублей для юрлиц.

— Такие заезжие ярмарки зачастую не оглядываются на правила города, на то, что они мешают людям громким звуком, шарами, объявлениями и баннерами, размещенными, где попало. Конкретно эти предприниматели убрали все сразу же, но если вдруг они вновь разместят незаконную рекламу, то акты о нарушении будут незамедлительно направлены на комиссию для вынесения штрафа, — цитирует пресс-служба заместителя начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Андрей Колесников.

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